22 декабря «Атлетико» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) и закрепился на первом месте в чемпионате Испании. Через день «Реал» победил «Гранаду» (2:0), но лишь догнал «индейцев». Команда Диего Симеоне удержала лидерство перед католическим Рождеством, которое празднуется 25 декабря, и прервала любопытную серию: ранее 14 лет подряд перед этим отрезком таблицу обязательно возглавляли либо «Реал», либо «Барселона».
В 2006-м сместить грандов с трона перед Рождеством удалось «Севилье». «Атлетико» же лидирует на этом отрезке впервые за 25 лет.
Чемпионат Испании
«Реал» победил в Ла Лиге в 5-м матче подряд
КТО ВЫИГРАЕТ ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ?
- «Атлетико» и «Реал» набрали по 32 очка, но у «индейцев» еще два матча в запасе.
- «Барса» расположилась на пятом месте: каталонцы уступают команде Симеоне восемь очков и провели на игру больше.
Чемпионат Испании
«Он следит за моими ногами». Облак объяснил, почему Месси лучший в мире
Чемпионат Испании
Триппьер пропустит 12 матчей «Атлетико» из-за скандала со ставками