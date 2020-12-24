22 декабря «Атлетико» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) и закрепился на первом месте в чемпионате Испании. Через день «Реал» победил «Гранаду» (2:0), но лишь догнал «индейцев». Команда Диего Симеоне удержала лидерство перед католическим Рождеством, которое празднуется 25 декабря, и прервала любопытную серию: ранее 14 лет подряд перед этим отрезком таблицу обязательно возглавляли либо «Реал», либо «Барселона».