Куман возглавил «Барселону» в августе, но мог намного раньше: первое предложение поступило еще в январе. Роналд отказался из-за желания выступить на чемпионате Европы со сборной Нидерландов. Его место занял Кике Сетьен.

«В январе мне позвонили из «Барселоны» и спросили, хочу ли я работать в клубе. Но я отказал, потому что не хотел покидать сборную Нидерландов за 4-5 месяцев до чемпионата Европы.

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В марте, когда я понял, что Евро не будет, моя ситуация изменилась.

В мае меня напугало здоровье. Когда с вами случаются подобные вещи или, когда рядом с вами есть больные люди, жизнь немного меняется. В моем случае с небольшим сердечным приступом, который у меня случился, о некоторых вещах я задумался иначе.

Возможно, шанс тренировать «Барселону» представился так: сейчас или никогда. Мне уже 57 лет, я работаю тренером много лет. Не хочу заканчивать карьеру в 70 лет. Момент настал», – цитирует Кумана официальный сайт «Барселоны».

В 2020-м Роналд перенес коронавирус и сердечный приступ: 3 мая он проехал 96 км на велосипеде и почувствовал себя плохо. Отец Кумана умер в 75 от остановки сердца.

«Барселона» занимает пятое место в Примере: команда Кумана уступает «Атлетико» 8 очков и провела на один матч больше.

Ранее 57-летний голландец работал в «Витессе», «Аяксе», «Бенфике», ПСВ, «Валенсии», «Алкмаре», «Фейенорде», «Саутгемптоне» и «Эвертоне».

Куман играл за «Барселону» с 1989-го по 1995-й.

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