Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил о работе под руководством Пепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

«В Пепе есть нечто особенное. Он помогает увидеть вещи под совсем другим углом. То, как он готовится к матчам, как учит защищаться, атаковать...

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Мне посчастливилось поработать с Гвардиолой и Луисом Энрике – двумя лучшими тренерами», – сказал Месси в интервью La Sexta.

Летом 2020 года Месси мог перейти в «Манчестер Сити», однако не договорился с «Барселоной» о разрыве контракта.

Сам Гвардиола не раз признавал Лео лучшим игроком мира.

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