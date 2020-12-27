Бразильский «Сантос» выступил с заявлением, в котором отрицает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. «Сантос» предложил учитывать мячи легендарного бразильца, забитые в товарищеских матчах.

«Пеле забил за «Сантос» 1091 мяч. По сообщениям специализированной прессы, 643 мяча он забил в официальных матчах, но еще 448 голов в товарищеских матчах были отвергнуты, как будто они имеют меньшую ценность, чем другие. 448 мячей, которые теперь пытаются не учитывать, были забиты авторитетным командам Южной Америки – таким, как «Америка» из Мексики, «Коло-Коло» из Чили, «Интернационале» из Бразилии и другим.

Чемпионат Испании Месси продлил рождественский отпуск и не сыграет в следующем матче 3 ЧАСА НАЗАД

Аналитики утверждают, что другая часть этих 448 голов из товарищеских матчей была оформлена в играх с небольшими или региональными командами. Несмотря на это, матчи проводились с официальным протоколом. Учет субъективных характеристик – таких, как слабость соперников – неидеален для сбора статистики. Цифры абсолютны. Гол «Эйбару» статистически такой же, как «Валенсии». Гол «Трансвалю» из Суринама так же ценен, как гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», – говорится в заявлении «Сантоса» на официальном сайте.

33-летний Месси забил за «Барсу» 644 мяча.

В конце карьеры Пеле перешел из «Сантоса» в «Нью-Йорк Космос».

Чемпионат Испании Месси включил Гвардиолу в число 2-х лучших тренеров в карьере 21 ЧАС НАЗАД