Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч чемпионата Испании с «Эйбаром», который запланирован на 29 декабря.

Игроки «Барселоны» уже возобновили тренировки после четырехдневного рождественского отпуска, но 33-летний Месси отсутствует в расположении команды. Аргентинец продлил отпуск в родном Расарио с разрешения главного тренера Роналда Кумана. AS сообщает, что Лео вернется к работе 1 января.