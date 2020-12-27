Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч чемпионата Испании с «Эйбаром», который запланирован на 29 декабря.
Игроки «Барселоны» уже возобновили тренировки после четырехдневного рождественского отпуска, но 33-летний Месси отсутствует в расположении команды. Аргентинец продлил отпуск в родном Расарио с разрешения главного тренера Роналда Кумана. AS сообщает, что Лео вернется к работе 1 января.
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- «Барселона» идет на пятом месте Ла Лиги, сыграв 15 матчей и набрав 24 очка.
- У лидирующего «Атлетико» – 13 игр и 32 балла. «Барсу» также опережают «Реал», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».
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