«Реал» продолжит сотрудничеством с полузащитником Лукой Модричем.
Хорват подпишет новый контракт с клубом на один год. Соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года.
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Как сообщает Marca, руководство клуба убедили последние выступления 35-летнего полузащитника. Футболист даже пошел на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.
- Модрич выступает в «Мадриде» с 2012 года. В составе команды он четырежды выиграл Лигу чемпионов, дважды победил в Ла Лиге. В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».
- Модрич забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 14 матчах Ла Лиги этого сезона.
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