«Реал» продолжит сотрудничеством с полузащитником Лукой Модричем.

Хорват подпишет новый контракт с клубом на один год. Соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года.

Чемпионат Испании
Модрич рассказал, повлиял ли уход Роналду на игру «Реала»
11/09/2020 В 11:04

Как сообщает Marca, руководство клуба убедили последние выступления 35-летнего полузащитника. Футболист даже пошел на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

  • Модрич выступает в «Мадриде» с 2012 года. В составе команды он четырежды выиграл Лигу чемпионов, дважды победил в Ла Лиге. В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».
  • Модрич забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 14 матчах Ла Лиги этого сезона.

Зидан обожает кризисы в «Реале»

Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport

Чемпионат России
Модрич рассказал, что в 2011-м мог перейти в «Челси» и побывал на яхте у Абрамовича
18/08/2020 В 20:48
Чемпионат Франции
Модрич – о Мбаппе: «Ему нужно в чемпионат, где его команда не будет побеждать настолько легко»
15/06/2020 В 13:58