Капитан «Барселоны» Лионель Месси дал большое интервью, в котором рассказал об отношениях с экс-президентом клуба Жозепом Бартомеу и одноклубником Антуаном Гризманном, а также заявил, что на данный момент сосредоточен на выступлениях за каталонский клуб.

О «Барселоне»

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– Я всегда говорил, что «Барселона» – моя жизнь. Я живу здесь с 13 лет. Я рос в клубе и в городе. Живу в Барселоне дольше, чем в родной Аргентине. Я научился всему здесь, клуб воспитал меня как игрока и человека. «Барса» дала мне все, и я всегда полностью выкладывался ради «Барселоны». Между нами любовь, потому что это то, чем я жил с тех пор, как приехал сюда. Чувствую любовь к городу, клубу и всему, что связано с «Барселоной». Мои дети тоже родились здесь.

Сейчас я в порядке. Да, мне было очень плохо все лето и даже до лета из-за того, как заканчивался сезон. Затем произошло то, что произошло. Факс и все такое. Я был не совсем в норме в начале этого сезона, но теперь я чувствую себя хорошо и хочу серьезно бороться за все трофеи. Я взволнован, знаю, что клуб переживает очень трудные времена. Это сложно, но я с нетерпением жду будущего, – цитирует 33-летнего Месси La Sexta.

Лионель Месси Фото: Getty Images

О Бартомеу

– Он обманывал во многих вещах. Правда – во многих. Не хочу все выносить на публику, потому что не люблю говорить о частных моментах, которые произошли в клубе. Не буду говорить, что было сказано и обещано, но могу заверить, что Бартомеу обманывал много и на протяжении нескольких лет.

Мне показалось безумием то, как руководство поступило с Луисом Суаресом. Они отдали его бесплатно команде, которая борется за те же цели, что и мы. Вся суть не в факте его ухода, что уже тяжело, но и то, как Луис ушел, – приводит слова Лео Mundo Deportivo.

О Гризманне:

– У нас хорошие отношения, я уже об этом говорил. У меня никогда не было проблем с ним. Никогда не было написанного в медиа – что я не хотел его трансфера и так далее. Считаю, это более чем ясно. У нас хорошие отношения, иногда мы пьем мате вместе в раздевалке и на выездах. Ничего такого нет.

В летнее трансферное окно на Месси претендовали «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Бартомеу ушел в отставку осенью 2020-го. Выборы нового президента «Барселоны» состоятся в январе.

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