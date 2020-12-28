«Есть много спортсменов, которыми я восхищаюсь. Рафа Надаль, Федерер, Леброн… во всех видах спорта есть выдающийся спортсмен, которых восхищает своей работой и тем, что он делает каждый день. В футболе – это Криштиану. Я восхищаюсь всеми этими спортсменами», – приводит слова Месси Mundo Deportivo.