«Тоттенхэм» оформил аренду Бэйла в середине сентября и сначала был доволен валлийцем. В ноябре даже появились слухи, что «шпоры» готовят мадридцам предложение о выкупе Гарета по окончании сезона: медиа писали про 10-15 млн евро.

Но чем ближе лето, тем стремительнее падают шансы «Реала» сплавить звезду. AS утверждает, что форма Бэйла разочаровала лондонцев, которые все сильнее настроены вернуть валлийца в Мадрид летом. Не нравятся «шпорам» и частые повреждения Гарета – свежее он получил 23 декабря в игре Кубка Лиги.

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В «Реале» тоже раздосадованы ситуацией: они хотят расстаться с Бэйлом как можно быстрее и безболезненнее. Контракт форварда рассчитан до лета 2022-го, а зарплата составляет 722 тысячи евро в неделю. По условиям сделки с «Тоттенхэмом» «Мадрид» выплачивает игроку 415 тысяч евро каждые 7 дней.

Если Бэйл вернется, то вновь станет обузой для «бланкос». «Мадрид» хорошо сэкономил в летнее/осеннее трансферное окно, не пригласив новых футболистов. Но промолчать два лета подряд клуб не может – суровые расходы на Бэйла могут повлиять на аппетиты испанцев. А их главной целью является кто-то пары Килиан Мбаппе/Эрлинг Холанн.

После возвращения в «Тоттенхэм» Бэйл провел 11 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

«Мадрид» впервые за 40 лет обошелся без трансферов летом.

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