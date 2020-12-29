Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о жизненных трудностях после увольнения из каталонского клуба. Коуча отправили в отставку, когда «Барса» проиграла «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.

«Я много думал о том, что случилось, но это часть моей работы. После такого спокойно жить можно только отстранившись от всего мира. Мне пришлось сменить номер телефона. Меня останавливали на улице, чтобы взять интервью. Но я придерживался своей линии поведения.