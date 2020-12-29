Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о жизненных трудностях после увольнения из каталонского клуба. Коуча отправили в отставку, когда «Барса» проиграла «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.
«Я много думал о том, что случилось, но это часть моей работы. После такого спокойно жить можно только отстранившись от всего мира. Мне пришлось сменить номер телефона. Меня останавливали на улице, чтобы взять интервью. Но я придерживался своей линии поведения.
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Конечно, я бы вернулся в «Барселону». Ни о чем не жалею. О таком не забывают», – цитирует 62-летнего Сетьена Marca.
- Сетьен не продержался в «Барселоне» и года: его назначили 13 января 2020-го и уволили в августе.
- Под руководством Кике «Барса» проиграла «Реалу» чемпионскую гонку.
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