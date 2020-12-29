Нападающий Диего Коста покинул мадридский «Атлетико». Футболист и клуб расторгли действовавший до 30 июня 2021 года контракт по обоюдному согласию сторон.

Официальный сайт мадридцев сообщил, что Коста попросил клуб о досрочном разрыве отношений по личным причинам за несколько дней до 29 декабря.

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Ранее испанский AS написал, что 32-летний нападающий может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Ему на замену «Атлетико» планирует взять форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.

Коста провел за «Атлетико» 215 матчей, забил 83 мяча и отдал 36 голевых передач.

Вместе с мадридцами он 1 раз выиграл чемпионат Испании, дважды Лигу Европы и трижды – Суперкубок УЕФА.

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