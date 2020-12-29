Лапорта, который уже занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010-й, готовится к выборам. В ходе предвыборной кампании Жоан разместил плакат своей заявки у «Сантьяго Бернабеу».

«Хочу, чтобы «Барселона» снова забила шесть в Мадриде. Этот транспорант означает смелость и опыт. Хочу снова пережить это соперничество двух конкурирующих команд. Для этого мы должны изменить экономическую ситуацию клуба», – приводит слова Лапорта Marca.