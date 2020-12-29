В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома играла с «Эйбаром». Встреча не предвещала хозяевам никаких проблем: в 12 предыдущих матчах «сине-гранатовые» одержали 11 побед с общим счетом 39:4.
Но нынешняя «Барса» способная на все – аутсайдеру Примеры удалось отобрать очки на «Камп Ноу». Во многом благодаря грубой ошибке 21-летнего Рональда Араухо. Защитник «сине-гранатовых» потерял мяч и подарил гол Кике.
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За «Барсу» дебютировал 20-летний уругваец. Он вышел на замену и удалился через 14 минут
Это далеко не первая жесткая ошибка каталонцев в этом сезоне: ранее голы соперникам дарили Нето, Марк-Андре тер Стеген и Клеман Лангле. По этому показателю «Барса» лидирует в чемпионате Испании, сообщает Opta.
- Каталонцы набрали 26 очков и теперь проигрывают лидирующему «Атлетико» семь баллов. У мадридцев есть еще два матча в запасе.
- Команда Роналда Кумана расположилась на шестом месте.
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