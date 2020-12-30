Мадридский «Реал» останется без усиления и в зимнее дозаявочное окно. Летом 2020 года «бланкос» впервые за 40 лет не совершили ни одного трансфера на вход.

По данным AS, главный тренер Зинедин Зидан попросил клуб никого не покупать до следующего лета и планирует доиграть сезон теми, кто уже есть в обойме. «Реал» хочет сэкономить и вернуться к заработкам, которые были доступны до пандемии, чтобы пошуметь летом и оформить несколько крупных покупок.

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Также клуб не намерен расставаться с некоторыми игроками, которые утратили доверие Зидана. Француз заблокировал переход полузащитника Иско в «Севилью» и отпустит его лишь летом. Также в клубе до конца сезона останутся получающие минимум игрового времени защитник Марсело и нападающий Лука Йович – они будут чаще подменять Менди и Бензема.

Приоритетом для «Реала» считается продление контракта Серхио Рамоса – соглашение с капитаном истекает через полгода.

«Реал» идет в Ла Лиге вровень с «Атлетико», но у мадридских соседей «бланкос» на две игры меньше.

Клуб квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в 1/8 с «Аталантой» Алексея Миранчука.

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