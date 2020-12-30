Мадридский «Реал» в последнем для себя матче 2020 года в гостях сыграет с одним из аутсайдеров Примеры «Эльче». Последний раз команды встречались 5 лет назад, а всего играли между собой четыре раза – «бланкос» никогда не дарили очков сопернику. Что будет теперь?

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«Реал» накатил на финиш года и набрал отличные кондиции. После поражения от «Шахтера» в пятом туре группового этапа ЛЧ команда Зинедина Зидана выиграла шесть матчей из шести и пропустила всего два мяча. В результате мадридцы поднялись на первую строчку, которую делят с «Атлетико» (пусть у соседей на две игры меньше).

Зинедин Зидан Фото: Getty Images

У «Эльче», напротив, ситуация плачевная. Из последних 10 матчей новички выиграли только два – у «Валенсии» и у ноунеймов в Кубке Испании. Конечно, отставание даже от идущей седьмой «Гранады» пока крохотное (шесть очков), но и зона вылета под ногами – «Эльче» в трех баллах от последнего места.

Кто посмотрит матч по ТВ

Командам капитально повезло – каждая подходит к матчу в идеальном составе, на поле выйдут лучшие. Не будет лишь одного игрока: нападающий «Реала» Родриго получил травму в последней игре чемпионата Испании против «Гранады» и пропустит ближайшую встречу из-за проблем с бедром.

Прогнозы

После ничьи «Барселоны» с «Эйбаром» (1:1) у «Реала» появился еще один отличный шанс оторваться от исторически главных конкурентов в борьбе за чемпионство. Наверняка Зидан поставит перед игроками задачу максимально быстро накидать мячей в ворота соперника, чтобы не давить на сердца фанатов в последние минуты. Отсюда отличный вариант для ставки – победа гостей с форой «минус 1,5» за 1,77.

Из желания «Реала» забить много и быстро вытекает еще один максимально вероятный исход – победа гостей в первом тайме и в матче. В этом случае кэф чуть пониже, но тоже съедобный – 1,66.

Где смотреть

Матч состоится 30 декабря в 23:30 по Москве на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол». Также читайте текстовый лайв на Eurosport.ru – ищите его по ссылке.

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