«Моя цель – гарантировать согласованную работу во всех сферах. Йорди Кройфф – мечта Хави с точки зрения спортивного менеджмента. Мы работаем над тем, чтобы убедить его.

Нам не нужны менеджеры, принимающие решения в вопросах не их компетенции. Мы сделаем ставку на структуру, где каждый отдел доверяет друг другу. Да, в руководстве будут люди, которые пришли из мира спорта, но не посвятили себя лишь одной области», – цитирует Фонта La Vanguardia.