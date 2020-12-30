Кандидаты в президенты «Барселоны» готовят предвыборные кампании. Ранее Жоан Лапорта объяснил, почему разместил свой плакат у «Сантьяго Бернабеу». Теперь выступил Виктор Фонт.

В случае его победы на выборах Хави займет пост генерального менеджера, а Йорди Кройфф станет спортивным директором. По словам Фонта, вопрос уже согласован.

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«Моя цель – гарантировать согласованную работу во всех сферах. Йорди Кройфф – мечта Хави с точки зрения спортивного менеджмента. Мы работаем над тем, чтобы убедить его.

Нам не нужны менеджеры, принимающие решения в вопросах не их компетенции. Мы сделаем ставку на структуру, где каждый отдел доверяет друг другу. Да, в руководстве будут люди, которые пришли из мира спорта, но не посвятили себя лишь одной области», – цитирует Фонта La Vanguardia.

  • Выборы президента «Барсы» пройдут 24 января.
  • Сейчас Хави тренирует катарский «Аль-Садд».
  • Йорди Кройфф – сын легенды «Барселоны» Йохана Кройффа.

Куман не продержится в «Барсе» больше года. Следующий президент назначит Хави или Гвардиолу

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