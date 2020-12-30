В матче 16-го тура чемпионата Испании встречаются «Гранада» и «Валенсия». Денис Черышев появился в стартовом составе и поучаствовал в голе «летучих мышей»: на 36-й минуте полузащитник сборной России вырезал ассист на Кевина Гамейро.
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Черышев вывел «Валенсию» с капитанской повязкой на кубковый матч
- Для Гамейро этот гол стал первым в Примере-2020/21.
- Черышев оформил второй ассист в чемпионате: в первом туре он выдал голевую в матче против «Леванте».
- Последний раз Денис забивал в Примере в сентябре 2019-го.
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