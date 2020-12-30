В матче 16-го тура чемпионата Испании встречаются «Гранада» и «Валенсия». Денис Черышев появился в стартовом составе и поучаствовал в голе «летучих мышей»: на 36-й минуте полузащитник сборной России вырезал ассист на Кевина Гамейро.