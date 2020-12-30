В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Хетафе» (1:0). Любители ставок всегда ждут это противостояние, потому это легкие деньги – «Хетафе» никогда не забивает «Атлетико».

Серьезно! С момента прихода Диего Симеоне в клуб «Хетафе» превратился для «индейцев» в пирожное. «Красно-белые» при Чоло провели против «синих» 18 матчей и не пропустили ни разу, лишь дважды сыграв 0:0.