В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Хетафе» (1:0). Любители ставок всегда ждут это противостояние, потому это легкие деньги – «Хетафе» никогда не забивает «Атлетико».
Серьезно! С момента прихода Диего Симеоне в клуб «Хетафе» превратился для «индейцев» в пирожное. «Красно-белые» при Чоло провели против «синих» 18 матчей и не пропустили ни разу, лишь дважды сыграв 0:0.
Чемпионат Испании
В Ла Лиге скрытый фаворит. Это не «Реал» и не «Барселона»
- Благодаря этому результату «Атлетико» набрал 35 очков и завершил 2020-й на первом месте.
- «Реал» и «Барса» впервые за 14 лет не возглавляли Примеру перед Рождеством.
- Контракт 50-летнего Симеоне с «Атлетико» рассчитан до конца сезона.
Лига чемпионов УЕФА
«Атлетико» впервые при Симеоне вылетел из ЛЧ не от Роналду
Лига чемпионов УЕФА
«РБ» вышел в полуфинал ЛЧ через 11 лет после создания клуба. «Быки» идеально прокачивают бренд