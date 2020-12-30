В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Хетафе» (1:0). Любители ставок всегда ждут это противостояние, потому это легкие деньги – «Хетафе» никогда не забивает «Атлетико».

Серьезно! С момента прихода Диего Симеоне в клуб «Хетафе» превратился для «индейцев» в пирожное. «Красно-белые» при Чоло провели против «синих» 18 матчей и не пропустили ни разу, лишь дважды сыграв 0:0.

Чемпионат Испании
В Ла Лиге скрытый фаворит. Это не «Реал» и не «Барселона»
24/09/2020 В 11:34
  • Благодаря этому результату «Атлетико» набрал 35 очков и завершил 2020-й на первом месте.
  • «Реал» и «Барса» впервые за 14 лет не возглавляли Примеру перед Рождеством.
  • Контракт 50-летнего Симеоне с «Атлетико» рассчитан до конца сезона.

Тот самый устрашающий помощник Симеоне уходит из «Атлетико». Он хочет работать главным тренером

Лига чемпионов УЕФА
«Атлетико» впервые при Симеоне вылетел из ЛЧ не от Роналду
14/08/2020 В 06:25
Лига чемпионов УЕФА
«РБ» вышел в полуфинал ЛЧ через 11 лет после создания клуба. «Быки» идеально прокачивают бренд
13/08/2020 В 23:10