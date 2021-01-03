Статистика Марсело в 2020-м навевает смертельную тоску: один матч в Лиге чемпионов, шесть выходов в Примере, меньше тысячи минут за полгода. Он не ломался, не ругался с тренером и не страдал из-за суровых дисквалификаций – все гораздо проще. Кудрявый бразилец постарел и стал фактически ненужным «Реалу».

Все началось еще после чемпионата мира в России. Там Марсело попал в символическую сборную (об этом уже никто не помнит), а потом его резко перестали вызывать – словно он не капитан, а бесполезный дряхлый ветеран. Параллельно латераль деградировал в «Мадриде»: он оставлял зону даже в прайме, а после тридцати вообще забыл, что нужно хотя бы иногда возвращаться с чужой половины.

Трансферы Месси, Рамос и Агуэро доступны с 1 января. Все топы, у которых заканчивается контракт 30/12/2020 В 20:03

И Лопетеги, и Солари, и Зидан пытались оживить Марсело, но летом 2019-го все закончилось приобретением Ферлана Менди. Француз вообще не претендует на ассисты и голы, зато четко взрыхляет фланг. Его легчайшая победа в конкуренции с бразильцем абсолютно закономерна: Менди моложе, надежнее, стабильнее и габаритнее. Все эти качества весомее, чем эпичные, но редкие проходы позднего Марсело.

К декабрю 2020-го 12-й номер «бланкос» осознал, что в «Реале» на него уже не рассчитывают. Тогда Марсело проанализировал собственный крах и сделал верный вывод: в депортации на скамейку виноват исключительно он сам. После этого латераль связался с Адольфо Мадридом, личным тренером Маркоса Льоренте – фитнес-иконы из «Атлетико».

Маркос Льоренте Фото: Getty Images

Адольфо тренирует Марсело чуть меньше месяца, но результатов пока нет. Недавний выход бразильца против «Эльче» получился крайне спорным: с одной стороны, легендарный защитник жахнул в перекладину, с другой – выдал пассивнейшие 90 минут. Это видно и на тепловой карте, и по основным показателям: у Марсело почти в два раза меньше касаний (71 против 121), чем у Карвахаля, который играл на правом фланге. Кроме того, у бразильца была худшая точность передач среди всех футболистов «бланкос» – только он рухнул ниже 80%. Логично, что с «Сельтой» играл уже Менди.

Оптимистичный Марсело бодрится и мечтает вырвать слот у Ферлана, но есть ощущение, что все уже бесполезно. Игра мадридской иконы практически целиком построена на скорости, а она может напрочь отрубиться даже в 32 года. На что способен Марсело без фирменных ускорений? Он объективно средний в роли чистого защитника, а каждый рейд к чужим воротам оставляет «Реал» в меньшинстве при резких контратаках. Лучше всего регресс латераля отражается в прайсах на Transfermarkt. Осенью 2018-го Марсело еще оценивали в космические 70 млн евро. Сегодняшний ценник – 12 млн, и даже он выглядит завышенным. Судя по всему, бразилец закончился как топ-игрок, и уже летом «Реал» будет готов с ним попрощаться.

«Чувствую боль Иско и Марсело, когда они не играют. Это плохая часть работы тренером», – говорил Зидан на днях. Правда, ситуация с Иско не такая печальная, ведь испанец почти никогда не был железным игроком старта. Случай бразильца драматичнее: он пришел в «Реал» 14 лет назад (на футболках еще упоминали Siemens), отрастил волосы и харизму, подружился с Криштиану, выиграл четыре ЛЧ (даже забивал в финале) и пугал всю Европу дьявольскими забегами. Марсело превратился в легенду масштаба Роберто Карлоса, на матчах которого он рос.

Теперь самое важное – закончить достойнее, чем кумир. Например, когда Карлос упустил Анри в четвертьфинале ЧМ-2006, журнал Total Football выпустил комикс с издевательским сюжетом: якобы Роберто уронил жвачку, полез искать ее в траве, а потом прозевал рывок Тьерри. Ровно с того момента Карлос официально считался пенсионером, который когда-то был крут, но тотально выдохся. Характерно, что после ухода из «Реала» в 2007-м Роберто бегал еще пять лет, но не выиграл ничего престижнее Суперкубка Турции.

Марсело явно не заслуживает такого исхода. Ему нужно трогательно проститься с «Мадридом», но не увлекаться монетизацией имени: пары сезонов в условной Турции или MLS точно хватит, чтобы окончательно наиграться. После этого разумно закончить с футболом и стать самым обаятельным послом «Реала». Да, без «Бугатти» от Керимова, но и без неловкого чувства, что тебе платят только за древние достижения.

Чемпионат Испании «Реал» мечтает закончить 2020-й лидером Ла Лиги. Надо разбить «Эльче» 30/12/2020 В 15:05