Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, который был вице-президентом при Жозепе Бартомеу, поделился планами в отношении капитана Лионеля Месси.

«У нас есть очевидное преимущество: именно в нашей команде находится Хосеп Мария Мингелла. Он привел Месси в «Барселону», когда тот был еще ребенком.

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Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Твоя зарплата неподъемна, клуб не может платить тебе. А сейчас позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте. Мы окружим тебя молодыми талантами». Летом он хотел уйти не из-за денег. Дело в отсутствии спортивного проекта, – цитирует Русо Diario Sport.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.

Летом на Месси претендовали «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но он решил доработать контракт, который истекает летом 2021 года.

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