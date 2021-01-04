Мадридский «Реал» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом – это потенциальная замена капитану Серхио Рамосу, если тот не продлит контракт с клубом.

Торресу 23, он может пополнить состав «Мадрида» в летнее трансферное окно. Руководство «Реала» рассматривает его как преемника Серхио Рамоса, чье соглашение истекает в конце сезона-2020/21. Cadena Cope сообщает, что Рамос пока не получил официального предложения – только обсуждал это устно с президентом Флорентино Пересом.