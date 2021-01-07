Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил награду Values Award 2020 – эту премию вручают спортсменам, которые внесли значимый вклад в развитие общества.

Жюри, которое возглавляют президент испанского Олимпийского комитета Алехандро Бланко и президент Ла Лиги Хавьер Тебас, присудило премию Лео за участие в финансировании строительства крупнейшего в мире онкологического педиатрического центра в госпитале Сант Жоан де Деу в Барселоне, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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Два года назад фонд Месси совместно с фондом Ставроса Ниархос перевели 2,6 млн евро, чтобы собрать необходимые 30 млн для начала строительства онкологического центра.

Также специальной наградой Values Legend Award был награжден экс-полузащитник «Барселоны» Хави. Его отметили за верность честной игре на протяжении игровой карьеры.

Летом на Месси претендовали «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но он решил доработать контракт, который истекает летом 2021 года.

«Барса» идет на третьем место в Примере с отставанием в 7 очков от лидирующего «Атлетико».

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