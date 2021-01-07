Контракт Диего Симеоне с «Атлетико» пока не подходит к концу: коуч, который работает в Мадриде с 2011 года, может стать свободным агентом лишь летом 2022-го.

Конечно, уже сейчас хватает претендентов на Чоло. Среди них и сборная Аргентины: местная федерация футбола рассчитывает, что Симеоне согласится на работу в национальной команде, сообщает El Chiringuito. Правда, не уточняется, когда аргентинцы хотят заполучить Диего – в ближайшее время или летом 2022 года.

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  • Симеоне вместе с «Атлетико» выиграл чемпионат Испании-2013/14.
  • Еще 50-летний аргентинец выиграл две Лиги Европы и дважды дошел до финала ЛЧ.

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