Контракт Диего Симеоне с «Атлетико» пока не подходит к концу: коуч, который работает в Мадриде с 2011 года, может стать свободным агентом лишь летом 2022-го.

Конечно, уже сейчас хватает претендентов на Чоло. Среди них и сборная Аргентины: местная федерация футбола рассчитывает, что Симеоне согласится на работу в национальной команде, сообщает El Chiringuito. Правда, не уточняется, когда аргентинцы хотят заполучить Диего – в ближайшее время или летом 2022 года.