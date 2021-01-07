Лионель Месси занял лишь третье место в списке самых дорогих футболистов чемпионата Испании.
Transfermarkt оценил 33-летнего аргентинца в 80 млн евро – Лео разделил третье место с одноклубником Ансу Фати. Самым дорогостоящим футболистом признан Жоау Феликс (100 млн), второе место у его партнера по «Атлетико» Яна Облака (90 млн).
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Вот остальные игроки из топ-15 от Transfermarkt.
- 5-6. Тибо Куртуа («Реал», 75 млн)
- 5-6. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 75 млн)
- 7-10. Федерико Вальверде («Реал», 70 млн)
- 7-10. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», 70 млн)
- 7-10. Каземиро («Реал», 70 млн)
- 7-10. Рафаэль Варан («Реал», 70 млн)
- 11-12. Френки де Йонг («Барселона», 65 млн)
- 11-12. Хосе Хименес («Атлетико», 65 млн)
- 13-15. Сауль («Атлетико», 60 млн)
- 13-15. Коке («Атлетико», 60 млн)
- 13-15. Антуан Гризманн («Барселона», 60 млн)
Контракт Месси рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось о его желании уйти из «Барселоны».
- 28-летний Облак оформил 8 сухарей в 15 матчах чемпионата Испании-2020/21.
- 21-летний Фелик провел в Ла Лиге 14 матчей и настрелял 5+3.
- У Лео 9+2 в 16 играх чемпионата Испании.
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