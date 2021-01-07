Серхио Рамос и так брутальный парень, но на фоне заснеженного поля он выглядит еще круче. Капитан «Мадрида» снял футболку, засветил пресс и показал бицепс. А еще написал: «Я люблю лето».

В комментарии пришли игроки «Реала». Например, Лука Васкес отметил: «Тебе не хватает шезлонга». «Слова тут не нужны», – написал Лука Модрич. «Ты чокнутый», – посмеялся Пьер-Эмерик Обамеянг.

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  • Контракт 34-летнего Рамоса истекает летом 2021-го. На него претендуют «Сити» и «ПСЖ».
  • В Примере-2019/20 Серхио забил 11 мячей.
  • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. За это время он выиграл 5 чемпионатов Испании и 4 ЛЧ.

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