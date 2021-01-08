«Реал» определился с кандидатурой преемника Зинедина Зидана – нынешнего тренера основы. После ухода француза клуб возглавит еще одна легенда – Рауль.
AS сообщает, что руководство рассматривало два варианта, один из которых отпал сам собой – Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ», хотя ранее не исключал возможности работы в «Реале». Следовательно, «Реал» сделает ставку на Рауля, который работает в структуре клуба с 2018 года.
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- 43-летний Рауль с мая 2019 года тренирует «Кастилью» – резервную команду «Реала».
- Рауль играл за «Реал» в 1994-2010 годах и завоевал 16 трофеев, включая три титула ЛЧ.
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