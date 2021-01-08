AS сообщает, что руководство рассматривало два варианта, один из которых отпал сам собой – Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ», хотя ранее не исключал возможности работы в «Реале». Следовательно, «Реал» сделает ставку на Рауля, который работает в структуре клуба с 2018 года.