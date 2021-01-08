6 января в США протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором собирались утвердить итоги прошедших выборов, в которых победил демократ Джо Байден.

Снимки с нарушителями порядка разлетелись по интернету, и некоторые даже заметили связь с «Бетисом». Оказалось, на теле одного из протестующих была татуировка испанского клуба.

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Конечно, это дикий фейк: чтобы убедиться в этом достаточно взглянуть на оригинал. Но некоторые действительно поверили в связь хулигана и «бело-зеленых» и потребовали у клуба объяснений.

«Это называется фотошоп. И довольно хороший», – отреагировали в «Бетисе».

Хорошая попытка, «Бетис», но как ты ответишь на это – тоже фотошоп?

  • В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.
  • Инаугурация Джо Байдена, который сменит на посту президента США Дональда Трампа, планируется на 20 января.

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