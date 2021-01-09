По ночным улицам Аликанте несся новенький кроссовер Audi Q7. Скорость автомобиля на некоторых участках достигала 180 км/ч – неудивительно, что лихач пролетел несколько светофоров на красный свет, а на хвост ему сели полицейские. Погоня закончилась поимкой игрока «Реала» Ройстона Дренте, который сопротивлялся и визжал: «Эй, полегче, я везу в больницу человека! Он в коме».

Человеком оказался двоюродный брат футболиста, но его состояние оказалось не настолько плачевным – после отжига в ночном клубе парень был вдребезги пьян. Трезвость самого Дренте, выступавшего на тот момент на правах аренды за «Эркулес», не спасла его от штрафа в 5 тысяч евро и лишения водительских прав на год. Хуже всего, что эта история 2010 года навсегда закрыла Ройстону дорогу в «Реал» – с таким бэкграундом Моуринью точно даже не взглянул бы в сторону недисциплинированного голландца.

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Ройстон Дренте, «Реал» Фото: Getty Images

В полицейском участке футболист вспоминал дебютный матч за «Реал» в августе 2007-го. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» смаковали много изумительных голов, но пушка Дренте до сих пор у многих перед глазами. В матче за Суперкубок Испании 20-летний голландец заклепал мощный дюбель под перекладину ударом с 35 метров. В тот момент показалось, что мадридцы не зря выложили «Фейенорду» 13 млн евро за шустрого вингера со смертоносной левой колотушкой.

Ройстон прикатил в Мадрид в статусе победителя и лучшего игрока молодежного чемпионата Европы – прежде эту награду и большие авансы получали такие легенды, как Луиш Фигу, Андреа Пирло и Фабио Каннаваро. «Меня отлично приняли в «Реале». Я подружился с Гути и Робиньо. Бразилец оборудовал подвал своего дома под своеобразный ночной клуб, мы проводили там много времени», – наслаждался жизнью голландец с суринамскими корнями.

Дренте вырос в одном из самых свирепых районов кишащего мигрантами Роттердама. Его отца убили, когда мальчику исполнилось всего три года, поэтому для росшего в нищете парня футбол стал единственным шансом выбиться в люди. В первом сезоне в «Реале» у Дренте все шло отлично, тренер Бернд Шустер использовал новичка в середине поля и на фланге, а фанаты посвящали голландцу кричалки.

Ройстону казалось, что уличные драки в Ротттердаме укрепили его психику. Он привык стоять за себя с помощью кулаков, а если что-то не получалось на футбольном поле, то пахал за двоих на тренировках. В Мадриде такой подход дал сбой после назначения главным тренером Жозе Моуринью. Голландец проиграл конкуренцию Марсело, перестал попадать в заявку на матчи, а попытки поговорить с Особенным заканчивались общими фразами в духе «старайся». Как бы ни выкладывался Дренте на тренировках, он не играл, и затухал еще больше.

После неудачной командировки в «Эркулес» (Ройстон покинул клуб из-за задержек зарплаты) голландец получил шанс на возвращение в «Эвертоне». Он забрал 10-й номер в команде, отлично поладил с главным тренером Дэвидом Мойесом и дважды признавался болельщиками лучшим игроком месяца. Все испортило мартовское опоздание на общекомандное собрание после домашнего поражения от «Арсенала».

Ройстон Дренте и тренер «Эвертона» Дэвид Мойес Фото: Getty Images

Футболист не решился войти в комнату, в которой орал тренер, а после собрания первым попался заведенному Мойесу на глаза и услышал: «В***уй [уходи] из моей команды!» Горячий голландец не стерпел, ответил коучу в выбранной им манере и до конца сезона лишь раз попал в заявку. Последние два месяца в Ливерпуле он напивался в барах и рубился в покер.

Контракт с «Реалом» закончился, а «Бешикташ» отморозился в самый последний день летнего трансферного окна – так в 25 лет Дренте остался без клуба. Голландец вернулся в родной Роттердам, сосредоточился на раскрутке собственной линии одежды и парфюмерии. Он не играл девять месяцев, но это обстоятельство не смутило скаутов «Алании», которые убедили его переехать на Кавказ и заключить 3-летний контракт с месячным окладом в 70 тысяч евро.

В Осетии Дренте поразил профессионализмом тренера Валерия Газзаева. Всего за месяц он скинул восемь лишних килограммов и превратился в лидера боровшейся за выживание в РПЛ команды. На тренировках вратари с ума сходили от его удара – сушило руки, а если мяч попадал в тело, то оставлял синяки. «Владикавказ запомнился разрухой. Даже если у тебя много денег, там нельзя жить комфортно. Помню, как пили водку. Она была основным продуктом, даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия», – констатировал спустя годы Дренте.

Игрок «Анжи» Лассана Диарра против полузащитника «Алании» Ройстона Дренте Фото: Getty Images

Самым мощным воспоминанием Ройстона об РПЛ стал единственный в его карьере хет-трик – в 24-м туре от него досталось «Мордовии». Но уже летом Дренте разорвал контракт и уехал из России – такое право ему давал вылет клуба из высшего дивизиона. Дальше были ничем непримечательные в игровом плане трипы в «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», турецкий «Кайсери» и «Бани Яс» из ОАЭ.

«Я устал от футбола. Чувствую внутреннюю пустоту. Мне гораздо ближе музыка, поэтому сейчас я посвящаю ей все свободное время», – признался начавший в 2016-м карьеру рэпера голландец. Ройстон оборудовал на втором этаже дома музыкальную студию, взял псевдоним Roya2Faces и выпустил несколько треков, самый популярный из которых собрал полмиллиона просмотров на ютьюбе. Большинство произведений Дренте посвящены остросоциальным проблемам, преимущественно бедности. Музыкант признался, что был слишком дремучим, когда думал о новых тачках и украшениях.

Roya2Faces не планировал монетизировать музыкальные свершения – это было занятие для души, как и съемки в кино. Ройстон закончил курсы актерского мастерства и в марте 2017-го снялся в криминальной телевизионной драме Mocro Maffia. Но деньги имеют особенность заканчиваться, а шестеро детей хотят кушать, поэтому год спустя Дренте подписал контракт с роттердамской «Спартой».

«Я – человек настроения. Могу сутки напролет чем-то заниматься, если это меня увлекает. И быстро переключаюсь, когда надоест. Я совершал много ошибок, из которых извлекаю уроки. Они делают меня сильнее», – философски рассуждает Дренте. Непоследовательность и излишнее доверие людям стоили голландцу потери около пяти миллионов евро, заработанных за карьеру. В декабре 2020-го Ройстон объявил, что агенты украли у него все деньги, и теперь он банкрот.

Весной Дренте исполнится 34 года и в лучшем случае зарабатывать футболом он сможет еще пару лет. Недавнее подписание контракта до конца сезона с клубом четвертого испанского дивизиона «Расинг Мурсия» можно рассматривать лишь как небольшую халтурку. Если в ближайшие годы Ройстон не найдет более прибыльное и стабильное занятие, то пойдет вкалывать на стройку вместе с многочисленными братьями. А по вечерам будет пересматривать свой фантастический гол «Севилье».

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