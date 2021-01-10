Зинедин Зидан после первой в тренерской карьере ничьей с «Осасуной» остался недоволен решением федерации футбола Испании провести матч в условиях снегопада. «Бланкос» несколько часов не могли вылететь на игру из Мадрида, а сама встреча проходила в непростых условиях.
«У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали все, что могли. Это не футбол. Мы не знаем, когда вернемся [в Мадрид]. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть», – цитирует Зидана Marca.
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- «Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» впервые с 2013 года. За игру мадридцы нанесли всего один удар в створ соперника.
- Отставание от лидирующего в Примере «Атлетико» сократилось до 1 очка, но у соседей есть три матча в запасе и потенциальные 10 баллов отрыва.
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