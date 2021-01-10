Зинедин Зидан после первой в тренерской карьере ничьей с «Осасуной» остался недоволен решением федерации футбола Испании провести матч в условиях снегопада. «Бланкос» несколько часов не могли вылететь на игру из Мадрида, а сама встреча проходила в непростых условиях.

«У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали все, что могли. Это не футбол. Мы не знаем, когда вернемся [в Мадрид]. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть», – цитирует Зидана Marca.