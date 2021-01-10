Экс-нападающий сборной Англии и «Барселоны», а ныне футбольный эксперт Гари Линекер уколол легенду Пеле после дубля Лионеля Месси в матче 18-го тура Примеры против «Гранады». Ранее Пеле изменил в профиле инстаграма данные о забитых мячах, когда его опередил Криштиану Роналду.

«Четыре гола в двух последних матчах Месси, который теперь всего на 583 гола отстает от рекорда Пеле по забитым мячам за один клуб. Хотя подождите, только что нашли еще 73 гола, которые бразилец забил за молодежную команду до 14 лет, так что отставание возрастает до 656 голов», – написал Линекер в твиттере, но затем добавил: «Я знаю, что Пеле настоящая легенда. Просто немного повеселился».