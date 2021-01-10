Мадридский «Реал» сыграл вничью с 19-й командой чемпионата Испании (0:0) и после этого сильно разозлился на погодные условия. Матч проходил в снегопад, что не понравилось главному тренеру «бланкос» Зинедину Зидану и вратарю Тибо Куртуа.

«Мы смогли сыграть, но прискорбно, что руководство Примеры заставило нас это сделать. Думаю, было известно, что пройдет сильный снегопад. Нам пришлось взлетать с замороженной взлетно-посадочной полосы, а теперь мы не можем вернуться. Руководство Примеры должно помнить, что мы люди, а не марионетки, которые должны играть в любой ситуации. В первую очередь нужно думать о безопасности людей. У нас есть семьи.

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Что касается матча, мы хотели набрать три очка, но после такой поездки сделать это было непросто. Хотел бы поблагодарить «Осасуну» за проделанную работу, так как соперник смог подготовить поле, несмотря на снегопад. На ледяных участках было непросто, но мы были в равных условиях. Соперник хорошо защищался, а мы не смогли создать хорошие моменты», – цитирует недовольство Куртуа Mundo Deportivo.

«Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» впервые с 2013 года. За игру мадридцы нанесли всего один удар в створ соперника.

Отставание от лидирующего в Примере «Атлетико» сократилось до 1 очка, но у соседей есть три матча в запасе и потенциальные 10 баллов отрыва.

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