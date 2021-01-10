Кандидат на пост президента Федерации футбола Франции Мишель Мулен заявил о намерении вернуть форварда «Реала» Карима Бензема в национальную сборную.

Бензема не вызывается в ряды «синих» с 2016 года после того, как его обвинили в шантаже Матье Вальбуэна с помощью видео интимного характера.

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«Тренер сборной Франции Дидье Дешам является сотрудником французской федерации футбола. Если необходимо сказать ему, чтобы Бензема играл, мы заставим его. Я заставлю Бензема стать частью Франции», – заявил Мулен, слова которого приводит AS.

Мулен подтвердил свою кандидатуру на пост президента федерации футбола несколько дней назад. Функционер считает, что дело Бензема велось неправильно. Он полагает, что игрок невиновен, пока не будет доказано обратное.

Карим играл в составе сборной Франции с 2007-го по 2015-й. За это время он провел за команду 81 матч и забил 27 мячей.

В нынешнем сезоне Бензема 16 раз появился на поле в матчах Ла Лиги, отличился 8 голами и 5 передачами.

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