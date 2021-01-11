«Барселона» напомнила о величии капитана Лионеля Месси, вспомнив о «Золотом мяче», который он получил 11 лет назад.

Клубная пресс-служба выложила фото аргентинца с «Золотым мячом»-2010 и подписала: «11 января 2010 года – лучший, 11 января 2021-го – все еще лучший».

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Технически 33-летний Месси остается действующим обладателем «Золотого мяча»: он выиграл награду по итогам 2019 года, а в 2020-м премия не вручалась из-за пандемии коронавируса. Остальные награды игроку года забрал Роберт Левандовский из «Баварии».

Месси – шестикратный обладатель «ЗМ» и рекордсмен по этому показателю.

Лео провел всю карьеру в «Барселоне» и завоевал с каталонским клубом 34 трофея.

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