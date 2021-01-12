Четыре кандидата в президенты «Барселоны» из девяти собрали нужное число подписей для регистрации на выборах, которые состоятся 24 января.

Предварительным лидером идет Жоан Лапорта и его 10257 подписей, следом – Виктор Фонт (4710), Тони Фрейша (2821) и Эмили Руссо (2501). За бортом президентской гонки остались Жоржи Фарре, Хавьер Вилахоана, Луис Фернандес Ала, Пере Риера и Агусти Бенедито.

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  • После отставки Жозепа Бартомеу обязанности президента исполняет Карлес Тускетс.
  • 58-летний Лапорта был президентом «Барсы» в 2003-2010 годах.

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