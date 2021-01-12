Серхио Рамос – икона и легенда «Мадрида». Он провел в клубе 15 лет, застал «галактикос», пасовался с Зиданом, забивал в двух финалах ЛЧ, украсил бицепс капитанской повязкой и перебил кучу рекордов «бланкос». Кажется, он хорош во всем – от прически до пресса, от бороды до ударов с пенальти, от замыканий головой до подсказок партнерам. Но даже у Серхио есть важный минус: он катастрофически подло ведет переговоры.

Конечно, вы уже видели эти новости. Контракт «Реала» с Рамосом истекает летом 2021 года, и уже сейчас капитан может общаться с кем угодно. Европейские медиа пишут, что кандидатуру Серхио рассматривают «Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ» – солидный список для человека, которому в марте исполнится 35. Впрочем, фанатов «Мадрида» не волнует статус претендентов на капитана – им критически важно, чтобы он никуда не ушел.

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Серхио Рамос, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Сам Серхио подчеркнуто демонстративно не продлевает контракт – есть три версии, почему он так поступает. Во-первых, Рамоса бесит, что «Реал» дает только традиционное для полупенсов годичное соглашение, хотя изначально речь шла про двухлетний срок. Во-вторых, капитан настаивает на бонусах в 2 млн евро, если проведет больше 30 матчей за «Мадрид» в ближайшие два сезона (клуб на такое пока не готов). В-третьих, есть и актуальная проблема. Из-за пандемии «Реал» хочет сократить зарплаты на 10%, а Рамос не собирается отдавать 1,2 млн евро из 12 – он против такой экономии.

Парадоксальнее всего, что в мае 2019-го Серхио четко сказал, что готов играть за «Реал» даже бесплатно и мечтает завершить карьеру в этом клубе. Видимо, за полтора года расклады поменялись. Сейчас Рамос вместе с окружением (например, с братом Рене) ведет настоящую войну за выгоднейший контракт и готов бросить «бланкос» даже из-за недополученного миллиона евро.

Кому мстит Рамос?

Существует версия, что Серхио врубает режим жесткого переговорщика только из-за Флорентино Переса. У них сложные отношения, поэтому для Серхио принципиально уничтожить президента в деловой схватке. Причем приемы одни и те же: в 2015-м Рамос тряс перед носом босса оффером от «МЮ», а теперь рассуждает о суперпроекте в «ПСЖ», куда их зовут вместе с Месси.

Есть и более адекватная теория: каждый раз, когда контракт близок к истечению, представители Серхио пылесосят рынок, собирают все предложения, а затем требуют, чтобы «Реал» повторил самое жирное. После этого Рамос остается в Мадриде, и все счастливы: руководство сохраняет капитана, а он чувствует, что его оценили по верхней планке.

Серхио Рамос и Флорентино Перес Фото: Getty Images

Есть ли у «Реала» запасной план?

Да. Marca пишет, что «Мадрид» бесплатно заберет у «Баварии» мегауниверсала Давида Алабу. Он хочет получать 13 млн евро в год (на миллион больше, чем Рамос), зато австриец моложе Серхио на шесть лет, так что рисков с травмами чуть меньше. При этом в идеале Алаба должен оказаться в «Реале» даже если Рамос останется – с Давидом состав точно станет крепче и глубже.

Чем все закончится?

«Реал» прекрасно понимает, что Рамоса терять нельзя – это удар и по имиджу, и по раздевалке, и по результатам, ведь Серхио до сих пор в абсолютном порядке. Поэтому Перес будет скрипеть зубами, психовать и потеть, но в итоге пойдет на все условия капитана.

Если Рамос уйдет, это будет значить лишь одно: сегодняшний «Мадрид» не состоянии финансово бороться с шейхами, которые позволяют прописать в контракте практически любую сумму. Жаль, что при таком исходе никто не осмелится спросить у Серхио, почему он все же не захотел играть за «Реал» бесплатно.

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