27-летний Янник Карраско одолжил у соседа старенький Fiat Panda 1980 года выпуска, так как считается, что эта машина плавно едет по снегу. Он заехал за партнерами по команде Тома Лемаром и Шиме Врсалько, а Маркос Льоренте опубликовал кадры, на которых они едут в сторону «Ванда Метрополитано».