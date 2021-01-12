Игроки «Атлетико» из-за снегопада в Испании прибыли на тренировку на необычном автомобиле.
27-летний Янник Карраско одолжил у соседа старенький Fiat Panda 1980 года выпуска, так как считается, что эта машина плавно едет по снегу. Он заехал за партнерами по команде Тома Лемаром и Шиме Врсалько, а Маркос Льоренте опубликовал кадры, на которых они едут в сторону «Ванда Метрополитано».
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Sportbible сообщает, что остальные футболисты «Атлетико» добирались на тренировку на внедорожниках 4х4 – их специально прислал по адресам клуб.
- «Атлетико» лидирует в Ла Лиге, имея три игры в запасе.
- Снегопад оценили как самый мощный в Мадриде за 50 лет.
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