Порой нужно сделать шаг назад, чтобы потом вырваться вперед. Каталонский нападающий дважды оказывался в подобной ситуации: несколько лет в «Бадалоне», аренда в «Мальорке» и наконец заслуженное восхождение в «Вильярреале». Морено – незаменимый игрок в схеме Унаи Эмери и важное звено в команде Луиса Энрике. На счету 28-летнего футболиста 219 матчей в Примере, 79 голов и 9 игр со сборной с четырьмя мячами.

С шести лет Жерар действовал решительно и не боясь препятствий. Пожизненный шрам на щеке как следствие отчаянного характера. В попытке достать мяч, застрявший в сетке ворот, юный герой поскользнулся, да так неудачно, что торчащий крючок пропорол ему лицо. На нем остался след от 37 швов. Вместе с братом и друзьями постарше Морено оттачивал мастерство в дворовых соревнованиях и научился тому, чему не учат в кантерах. Бойцовский дух и голевое чутье ему передалось от отца, игрока третьего дивизиона Франсиско Морено, известного в Каталонии как Ческу. «Родители заставляли постоянно работать над собой. Тот, кем я стал, во многом их заслуга», – с гордостью отметил младший Морено в интервью MARCA.

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Жерар Морено, «Вильярреал» Фото: Getty Images

Скауты «Эспаньола» давно наблюдали за вундеркиндом, и после долгих переговоров Жерар оказался в кантере каталонского клуба. Морено прошел все возрастные категории с «Бенхамина» до «Кадете». «У меня никогда не было такого ударного нападающего», – рассказал самый титулованный тренер академии «Эспаньола» Альберт Вильярройя. При нем Морено выиграл все, от молодежной лиги до чемпионата Каталонии.

«После шести лет в кантере меня предупредили, что игрового времени будет мало. В первую очередь я хотел играть, а не просиживать скамейку. И мы с отцом рискнули, я перешел из команды первого дивизиона в «Бадалону», выступающую в национальной молодежной лиге С», – признался Жерар. Скауты «Реала» пытались за хорошие деньги переманить перспективного футболиста, вот только игрового времени также не обещали. «Морено сразу почувствовал другой уровень, пришлось больше работать, самому создавать моменты и реализовывать их. Он научился играть далеко от ворот, освобождаться. Понимал, когда нужно бежать, а когда нет. Он всегда напоминал мне Рауля из «Мадрида». В последний сезон забил 41 мяч», – подчеркнул тренер «Бадалоны» Маноло Гонсалес.

«Реал» предпринял вторую попытку подписать игрока, но у Ческу уже была договоренность с «Вильярреалом». Высокая результативность позволила Жерару в короткие сроки от юниорской лиги Хувениль А дойти до «Вильярреала Б», а затем с первой командой он поднялся в Примеру. Неуступчивый форвард и здесь проявил характер. Матч за выход в Ла Лигу проходил в Барселоне. Морено хотел, чтобы вся семья поддержала его. Не получив достаточно билетов из-за ажиотажа, он вместе с девушкой встал в общую очередь в кассы. Руководство клуба поразил этот поступок, и ему выделили дополнительные проходки.

После предсезонки с Марселино Гарсия Торалем последовала годовая аренда в «Мальорке». Жерар не испугался начать все с нуля и не просто выдержал конкуренцию с более опытными нападающими Касадесусом, Альфаро, Хемедом и Пиной, но и забил больше всех (12 мячей). Морено ловко перемещался на поле, бил как левой, так и правой ногой и образовал блестящий тандем с Марко Асенсио.

В сезоне-2014/15 Жерар вернулся в «Вильярреал» и дебютировал в Примере, но подписание Седрика Бакамбу и Роберто Сольдадо означало очередной переход. «Эспаньол» заплатил 1,3 миллиона евро «Вильярреалу» за 50% прав на игрока. «В душе я – перико, там меня любят. За три года мне удалось полностью раскрыться. Будучи кантерано, я подавал мячи кумиру Раулю Тамудо. Тогда я и не мог представить, что мы сыграем вместе», – вспоминал молодой бомбардир в программе «Универсо Вальдано».

Летом, когда клуб расстался с Серхио Гарсией, Кико Касильей, Лукасом Васкесом, Кристианом Стуани и Эктором Морено, мотивированный Жерар стал идеальным вариантом. Непросто найти эффективного форварда, столь привязанного к команде. Какая отдача, такой и прием. Твит о поступке маленькой болельщицы растрогал Морено: мама девочки рассказала, что ребенок в школьном упражнении «Мой любимый футболист Месси» перечеркнула фамилию аргентинца, написав Жерар Морено. В ответ нападающий подарил им билеты на следующий матч.

Жерар наколотил 39 голов, особенно проявив себя во втором и третьем сезоне. И отказал очередному гранду. В 2018 году тренер «Атлетико» Диего Симеоне увидел в нем идеальную пару для Косты и Гризманна. Клуб был готов заплатить 40 миллионов евро, но Морено выбрал «Вильярреал», подписав пятилетний контракт.

Поливалентность помогла Жерару закрепиться в основном составе и стать ключевым игроком. Раньше он действовал как чистая девятка, сейчас на позиции десятки. Морено разгоняет атаку с правого фланга, делает передачи в центр на партнеров или бьет сам. В клубе, где сформировалось трио в центре поля из Муну Тригероса, Дани Парехо и Висенте Иборры, роль Жерара неоценима, он способен пробить любую оборону. Унаи Эмери не хочет убирать каталонца с правого фланга, именно там он максимально эффективен. В прошлом сезоне Морено получил премию Сарры лучшему бомбардиру Ла Лиги среди испанцев (41 гол). Сейчас у Жерара 10 голов в 16 матчах Ла Лиги. Он второй в рейтинге Пичичи после Месси (11).

Выдающиеся результаты каталонца не ускользнули от руководства «Барселоны», рассматривающего возможность трансфера этой зимой, но Жерар Пике дал понять главному тренеру Роналду Куману, что не желает видеть Морено в команде. Он не считает форварда игроком уровня «Барселоны», а всему виной старые конфликты во время каталонского дерби. Для тренера сборной Испании Луиса Энрике мнение Пике не аргумент, поэтому Морено был вызван на последние игры национальной команды. Жерар – единственный футболист в истории «Ла Рохи», не игравший за молодежные сборные. «Я почувствовал доверие коуча с первого дня. Могу играть на позиции девятки, ложной девятки, на фланге, как потребует Мистер», – рассказал каталонец.

Жерар Морено и Жерар Пике в матче «Вильярреал» – «Барселона» Фото: Getty Images

Морено приобрел огромный опыт, но сохранил в игре дерзость шестилетнего мальчишки. Если соперник потеряет концентрацию хоть на секунду, Жерар тут же займет его позицию. «Эмери много работает над нашей психологией, прививая мышление победителей. В матче с «Эйбаром» мы пропустили первыми, но не опустили руки, сравняли счет и перевернули ход игры. Это то, чему учит нас Унаи. Мы поверили, что способны дойти до финала и выиграть долгожданный трофей».

Морено амбициозен и уже метит на Евро-2021: «Я поставил цель, непростую. Продолжая забивать, а уж это я постараюсь, буду к ней ближе».

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