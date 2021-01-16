Линейный арбитр Сезар Новаль известен в Испании совмещением двух разных профессий – футбольного арбитра и пластического хирурга. Квалификацию Новаля в арбитраже в Испании уже понизили, отправив его в Сегунду, а теперь есть вопросы к его профессионализму в области хирургии.

Сразу 50 женщин обвиняют Новаля в злоупотреблении служебным положением, а также нанесении серьезных физических и психологических травм после того, как испанец прооперировал их в клинике Валенсии. Случаи накапливались в течение нескольких месяцев, и после сопоставления их в инстаграме дамы составили коллективную жалобу.

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Женщины, прошедшие через руки Новаля, показали повреждения сосков, груди и носа. «Некротические соски, открывающиеся шрамы...» или «Спасибо, Сезар Новаль, за эти прекрасные результаты по скромной цене 6 936 евро», – написала одна из пострадавших.

Помощник арбитра появлялся в нескольких программах на ТВ, в одной из которых ответил на вопрос о своей халатности: «Некоторые из них остались монстрами, но нужно видеть, какими они были, и что мы должны были делать в каждом случае».

Этим летом Новаль уже появлялся в новостях, когда он отдыхал на Ибице вместе с футболистами испанской Примеры. За это его понизили, теперь лайнсмен работает на играх Сегунды. Сам испанец назвал такое решение архаичным подходом, пишет Marca.

Новаль работал на матчах самого высокого уровня, например, матчи мадридского «Реала» и встречи Лиги Европы.

В ноябре 2018 года Новаль стал первым испанским хирургом, выполнившим полную операцию по смене пола с женщины на мужчину за одно вмешательство.

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