Линейный арбитр Сезар Новаль известен в Испании совмещением двух разных профессий – футбольного арбитра и пластического хирурга. Квалификацию Новаля в арбитраже в Испании уже понизили, отправив его в Сегунду, а теперь есть вопросы к его профессионализму в области хирургии.
Сразу 50 женщин обвиняют Новаля в злоупотреблении служебным положением, а также нанесении серьезных физических и психологических травм после того, как испанец прооперировал их в клинике Валенсии. Случаи накапливались в течение нескольких месяцев, и после сопоставления их в инстаграме дамы составили коллективную жалобу.
Женщины, прошедшие через руки Новаля, показали повреждения сосков, груди и носа. «Некротические соски, открывающиеся шрамы...» или «Спасибо, Сезар Новаль, за эти прекрасные результаты по скромной цене 6 936 евро», – написала одна из пострадавших.
Помощник арбитра появлялся в нескольких программах на ТВ, в одной из которых ответил на вопрос о своей халатности: «Некоторые из них остались монстрами, но нужно видеть, какими они были, и что мы должны были делать в каждом случае».
Этим летом Новаль уже появлялся в новостях, когда он отдыхал на Ибице вместе с футболистами испанской Примеры. За это его понизили, теперь лайнсмен работает на играх Сегунды. Сам испанец назвал такое решение архаичным подходом, пишет Marca.
- Новаль работал на матчах самого высокого уровня, например, матчи мадридского «Реала» и встречи Лиги Европы.
- В ноябре 2018 года Новаль стал первым испанским хирургом, выполнившим полную операцию по смене пола с женщины на мужчину за одно вмешательство.