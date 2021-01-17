Защитник «Реала» Марсело работает над физической подготовкой не только во время командных тренировок, но и с личным тренером по фитнесу: некоторые методы специалиста удивляют нетрадиционным подходом.
Адольфо Мадрид, тренер Марсело по физподготовке, работает также с Маркосом Льоренте, Ибаи Гомесом и другими известными игроками Ла Лиги. В инстаграме Марсело часто показывает, как он работает над выносливостью, но недавно его тренировка завершилась нестандартно.
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После выполнения всех упражнений в помещении тренер бразильца вывел его и сказал убрать снег и лед, которые скопились на дороге и тротуаре. «Последний сюрприз!» – написал Альфонсо Мадрид в инстаграме.
- Марсело потерял место в старте «Реала» в последних матчах. Последний раз он выходил с первых минут 30 декабря в игре против «Эльче». С тех пор футболист не провел на поле ни минуты.
- В нынешнем сезоне бразилец провел 6 встреч в Ла Лиге и заработал две желтые карточки.
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