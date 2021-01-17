Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал тренером и нашел первый клуб в карьере.
Первый матч под руководством Фернандо Торреса дубль «Атлетико» провел 17 января против «Побленсе». Команды сыграли вничью со счетом 1:1, единственный мяч мадридцев забил младший сын Диего Симеоне, 17-летний Джулиано.
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Торрес работал в академии «Атлетико» с прошлого года. Несмотря на повышение, испанец продолжает проходить обязательную шестимесячную практику для получения лицензии УЕФА Pro, сообщает Marca.
- Торрес закончил карьеру в 2019-м, его последним клубом стал японский «Саган Тосу».
- «Атлетико Б» выступает в Сегунде Б, третьей по значимости лиге Испании.
- После восьми матчей команда идет на предпоследнем месте в таблице своей группы.
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