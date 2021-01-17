Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал тренером и нашел первый клуб в карьере.

Первый матч под руководством Фернандо Торреса дубль «Атлетико» провел 17 января против «Побленсе». Команды сыграли вничью со счетом 1:1, единственный мяч мадридцев забил младший сын Диего Симеоне, 17-летний Джулиано.

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Торрес работал в академии «Атлетико» с прошлого года. Несмотря на повышение, испанец продолжает проходить обязательную шестимесячную практику для получения лицензии УЕФА Pro, сообщает Marca.

Торрес закончил карьеру в 2019-м, его последним клубом стал японский «Саган Тосу».

«Атлетико Б» выступает в Сегунде Б, третьей по значимости лиге Испании.

После восьми матчей команда идет на предпоследнем месте в таблице своей группы.

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