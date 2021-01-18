Давайте честно: мы все заждались. После ухода с должности президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу клуб резко затормозил. Дело не в результатах, просто никто не понимает, в каком направлении главный каталонский бренд пойдет дальше. Останется ли Месси, приедет ли Хави и как выруливать из финансовых проблем? На эти вопросы никогда не ответит Карлес Тускетс, который возглавил комитет по временному управлению. Он следит за работой офиса, но не принимает стратегических решений. Для этого нужен новый босс.

Изначально выборы президента «Барселоны» должны были пройти 24 января. Своевременная дата, учитывая, что до судьбоносного лета оставалось бы полгода. Но за 10 дней до начала их сдвинули на 7 марта. Причина – строгие запреты в регионе, введенные из-за коронавируса. А значит, не все те, кто имеет право голоса, смогут прийти на участки. «Барса» попробовала выйти на правительство с идеей голосования по почте, но вряд ли ей позволят это сделать. Потребуется изменить законодательство, а это процесс не быстрый. Да и никто не хочет скандалов, похожих на американские, где немалую часть голосов Байден получил именно по почте. Так что, вероятно, выборы пройдут 7 марта. Это значит, что зимой «Барса» останется без трансферов, а Рональд Куман дострадает сезон с этим составом. А через два с небольшим месяца мы поймем, в каком направлении будет развиваться клуб. У трех кандидатов, которые собрали необходимое число подписей, относительно похожие стратегии, но разный электоральный вес. Рассказываем о каждом.

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Жоан Лапорта (9625 подписей): дружит с Месси и давно мечтает вернуться

Жоан Лапорта Фото: Getty Images

Лапорта уже рулил «Барсой» с 2003-го по 2010-й. И к нему трудно придраться. Титулы, звездные игроки, назначение Гвардиолы, нормальная экономика, отсутствие скандалов – то, что окружало клуб тогда сейчас воспринимается с ламповой ностальгией. Он мог бы остаться, однако лимит на два президентских срока обойти был не в силах. Так что ушел, а его сменщик и некогда близкий друг Сандро Росель обеспечил необходимый негативный фон.

Сейчас главная предвыборная риторика Лапорты сконцентрирована на Месси. Менеджер в каждом интервью подчеркивает свою особенную связь с Лео и обещает сохранить его в клубе. А также бросается в прессу популистскими заявлениями о Хосепе Гвардиоле. Кажется, Лапорта искренне верит, что может вернуть Пепа домой.

Еще он скептически относится к Куману и придумал три пункта по выводу «Барсы» из кризиса: привлечение спонсоров, заемных средств и оперативная реконструкция «Камп Ноу».

Виктор Фонт (4431 подпись): связь с Хави, заработок на фанах

Виктор Фонт Фото: Twitter

Фонт рвется к власти с 2010-го года. Сначала в команде Марка Инглы, а в 2015-м сформулировал собственную программу, но решил не участвовать в выборах. 48-летний бизнесмен стал инициатором импичмента Бартомеу, а также выступал за перенос выборов на март, так как боялся, что его электорат не сможет явится на участки.

Главные спортивное обещание Фонта: возвращение в «Барселону» Хави. «Он приедет в «Барселону», если я выиграю выборы, – рассказал кандидат каталонской радиостанции La Sotana в декабре. – Если откажется, то я заплачу за сезонный абонемент каждого члена клуба из своего кармана».

Также Фонт уверен во влиянии на Месси. По его мнению, дело лишь в проекте развития клуба, который аргентинцу можно предложить. И если он будет захватывать не только игровую, но и постигровую карьеру Лео, то главная звезда останется.

Из экономических инициатив: реструктуризация расходов, развитие школ по всему миру, поиск новых источников дохода, продажа услуг фанатам, реконструкция стадиона.

Тони Фрейша (2634 подписи): безразличие к Месси, дружба с Бартомеу

Тони Фрейша Фото: Eurosport

Самый радикальный из всех кандидатов. Входил в совет директоров еще при первом Лапорте, а также не стал ругаться с новым президентом Роселем. В 2015-м Фрейша также выдвигал свою кандидатуру, но проиграл. В этот раз его стратегия отчается от других хотя бы тем, что он не ищет замену Куману.

«Я считаю, что предоставление тренеру спокойствия и стабильности – это хороший шаг для клуба. Куман – бесспорно авторитетная фигура для «Барселоны». Он проявил свои чувства к клубу, приняв предложение в такое трудное время», – говорил он в интервью Goal.com.

«Минимум популизма, больше здравого смысла» – так описывают его программу в Испании. Менеджер резко против возвращения Неймара и трезво подходит к вопросу нового контракта Месси. По его словам, он сделает аргентинцу адекватное предложение, но не обещает сохранить его в клубе.

Из минусов Фрейши – связь с токсичным Бартомеу, которого он всячески поддерживал.

Экономический план: реконструкция стадиона, новые спонсоры и рациональное использование средств, в том числе и зарплатного фонда.

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