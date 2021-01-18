Капитан «Барселоны» Лионель Месси может пропустить 12 матчей за удар форварда «Атлетика» по голове. Эпизод произошел в матче за Суперкубок Испании.

На последней минуте овертайма аргентинец пытался подойти ближе к штрафной соперника, чтобы сравнять счет, но находился под прессингом форварда «Атлетика» Асьера Вильялибре. Месси отмахнулся от нападающего и попал тому по лицу. Арбитр встречи Хесус Хиль Мансано после просмотра системы ВАР показал лидеру каталонцев красную карточку.

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Удаление стало для Месси первым в карьере. Игрока могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 игр матчей Кубка Испании и Ла Лиги, если комитет решит, что Месси агрессивно атаковал игрока без мяча. Если футболисту назначат максимальное наказание, в следующий раз он выйдет на поле 11 апреля, когда «Барселона» сыграет с «Реалом».

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Победу в Суперкубке Испании одержал «Атлетик» из Бильбао – 3:2.

В нынешнем сезоне Месси провел 22 игры во всех турнирах и забил 14 мячей.

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