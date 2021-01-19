Капитан «Барселоны» Лионель Месси узнал наказание за красную карточку в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» из Бильбао.

Аргентинец был отстранен на две игры, дисквалификация распространяется на все внутренние соревнования. Он не поможет «сине-гранатовым» в матчах против «Корнельи» (Кубок Испании) и «Эльче» (Ла Лига), передает .