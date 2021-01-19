Капитан «Барселоны» Лионель Месси узнал наказание за красную карточку в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» из Бильбао.
Аргентинец был отстранен на две игры, дисквалификация распространяется на все внутренние соревнования. Он не поможет «сине-гранатовым» в матчах против «Корнельи» (Кубок Испании) и «Эльче» (Ла Лига), передает .
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«Барселона» может подать апелляцию в соревновательный комитет Королевской федерации футбола страны.
- Месси был удален в дополнительное время Суперкубка, в неигровом моменте он ударил игрока «Атлетика».
- Это первая красная карточка Лео в составе «Барселоны» за всю карьеру.
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