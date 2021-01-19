Фернандо Торрес завершил карьеру в 2019 году, но продолжает держать себя в отличной форме. Более того, испанец стал еще мощнее, чем во времена спортивной карьеры.
19 января Эль Ниньо выложил видео, в котором объявил о том, что стал официальным послом бренда AW8 в Юго-Восточной Азии. На кадрах появляется Торрес с широкими плечами, мощной грудью и солидными бицепсами.
В твиттере не все поверили, что это тот самый малыш Фернандо: «Это не Торрес. Это рестлер, который съел Торреса».
Некоторые даже вспомнили невероятное сходство Торреса с бодибилдером Шоном Стафордом. Еще болельщики сравнили Фернандо с Адама Траоре и Леоном Горецкой, которые тоже набрали отличную физическую форму в спортзале.
Набрать крутую форму Эль Ниньо помогли тренировки по боксу. Испанец занимается с Нельсоном Дотелем – профессиональным боксером. Вот, зацените удар Торреса.
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- 17 января Торрес начал тренерскую карьеру: его первым клубом стал молодежный «Атлетико».
- Последним клубом Фернандо был японский «Саган Тосу». Ранее он выступал за «Атлетико», «Челси», «Ливерпуль» и «Милан».