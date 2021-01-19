После поражения в Суперкубке Испании от «Атлетика» игроки «Барселоны» были подавлены: от победы их отделяло несколько минут, но все изменилось на последних секундах. Не добавил настроения и Антуан Гризманн, который дал жаркое интервью после игры.

«Мы облажались. Мы разозлены и расстроены. Когда проигрываешь в финале, испытываешь все плохие чувства, которые только могут быть. Понимаем, что команды Марселино играют очень хорошо. «Атлетик» борется до последней минуты.

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Думаю, мы плохо оборонялись. Никто не подсказывал друг другу, а это очень важный момент, который определил исход матча. В ситуациях, когда теряется мяч, когда нужно ускоряться, кто-то должен кричать. Иногда игроки кричат, иногда – нет», – взорвался Гризманн.

По информации Cadena Ser, игроки «Барселоны» шокированы словами Антуана. Многие полагают, что критическая речь была направлена в адрес Марк-Андре тер Стегена.

«Атлетик» в третий раз в истории стал обладателем Суперкубка Испании. Последний раз клуб из Бильбао побеждал в этом турнире в 2015 году.

Для «Барселоны» это поражение стало 11-м в финалах Суперкубка страны. Каталонцы удерживают рекорд по трофеям – у «сине-гранатовых» 13 побед.

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