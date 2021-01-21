Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в подписании контракта с главным тренером «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

«В Мадриде сейчас говорят о том, как Флорентино Перес отчаянно пытается нанять Гальярдо, чтобы заменить Зинедина Зидана», – приводит слова журналиста Максимилиано Пальмы Mundo Deportivo.