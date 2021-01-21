Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в подписании контракта с главным тренером «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.
«В Мадриде сейчас говорят о том, как Флорентино Перес отчаянно пытается нанять Гальярдо, чтобы заменить Зинедина Зидана», – приводит слова журналиста Максимилиано Пальмы Mundo Deportivo.
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- 45-летний Марсело Гальярдо работает в «Ривер Плейт» с 2014 года.
- С клубом из Буэнос-Айреса он завоевал два Кубка Либертадорес.
- 20 января «Реал» вылетел в 1/16 финала Кубка Испании, проиграв скромному «Алькояно» со счетом 1:2.
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