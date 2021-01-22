Родственники футболистов в Латинской Америке напоминают героев мыльных опер. Там всегда одни и те же страсти. Отец – обычный заводчанин, внезапно ставший суперагентом сына. Мама – вечно сидит дома и переживает за своего мальчика. Сестра – деловая и хитрая дамочка. А брат подсел на наркотики, стал шестеркой бандитов и тянет деньги из родственника-игрока. Семья Лео Месси практически идеально вписывается в эти комические архетипы.

Папа Хорхе

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Отец Лионеля в молодости мечтал стать футболистом и даже рубился за молодежку «Ньюэллз Олд Бойз». Но игроком он был слабым, поэтому поехал по стандартным рельсам: армия, колледж, жена, дети. Хорхе пыхтел на сталелитейном заводе – делал колючую проволоку. В разгар кризиса 80-х зарплаты заводчанина с трудом хватало на семью, поэтому Месси-старший едва не иммигрировал в Австралию, но почему-то передумал.

Трое сыновей Хорхе тоже пробовались в футболе, но получилось только у Лео. Правда, у маленького гения были проблемы с физическим развитием, а «Ньюэллс Олд Бойз» не мог позволить себе дорогостоящие уколы гормона роста. Зато «Барселона» могла. Хорхе уехал в Испанию вместе с сыном и стал его единственным агентом. Внезапно бедный рабочий с завода попал в мир большого футбола. От возникших перспектив значки долларов завертелись у Хорхе вместо зрачков, как в «Том и Джерри».

Хорхе Месси, отец Лионеля Месси Фото: Getty Images

Месси-старший взял все финансовые дела сына на себя и выбивал из «Барселоны» безумную зарплату для Лео. За 14 лет нападающий подписал с каталонцами восемь контрактов, а его зарплата выросла в 14 раз. В 2005-м аргентинец заключил сделку на три миллиона евро. А в 2017-м после нескольких месяцев переговоров Хорхе уломал Жозепа Бартомеу на титанический контракт в 40 млн евро за год (71 млн до уплаты налогов) с отступными в 700 млн и возможностью для Лео уйти бесплатно каждый год до 30 июня.

Хорхе всегда казалось, что денег мало. В 2007-м отец гения скрыл рекламные доходы сына от испанской налоговой и не платил отчисления два года. Жульничество вскрылось, и в 2016-м Лео и его отца приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в 3,5 млн евро к тем десяти миллионам, что аргентинцы прятали в офшорах.

За три года до этого Хорхе обвиняли в пособничестве колумбийской мафии. Газета La Repubblica сообщила, что фонд Leo Messi, который организовывал благотворительные матчи вроде «Друзья Месси против сборной мира» и другие похожие мероприятия, отмывал деньги наркокартелей, а руководил этим непосредственно Хорхе. По данным журналистов, аргентинец скупал за черный нал билеты на места, которых даже не было на стадионе, а затем выводил их из фонда под видом благотворительности. За услуги Месси-старший брал комиссию в 10-20%.

Лионель и Хорхе Месси Фото: Getty Images

В результате алчность и неподъемные требования Хорхе Месси привели «Барселону» на грань банкротства. Ранее мы подробно рассказали, почему сохранение Месси – худшая ошибка Бартомеу.

Брат Родриго

Первый из двух старших братьев Лионеля – правая рука Хорхе. В юношестве Месси-средний тоже пробовался в «Ньюэллс Олд Бойз», но высот не добился. Он переехал в Каталонию с женой и сыном вслед за отцом с Лео. Здесь Родриго занимается ежедневными менеджерскими делами форварда и владеет долей в ресторанном бизнесе Bellavista del Jardín Del Norte в центре Барселоны. Правда, кампания развивается плохо: два года заведение работало в убыток, и Родриго с партнерами переделали его в уголок для частных мероприятий и элитных корпоративов.

Кроме ресторана, брат Лео рулит его отелями Majestic Messi на Ибице и в Сиджесе. Кстати, комплекс на острове тусовок славится эротическими вечеринками для женщин. В качестве бонуса Родриго участвует в PR-мероприятиях, если брат занят.

В 2019-м брат Месси крайне неудачно примерил роль агента – Родриго вел дела Ансу Фати во время подписания с «Барселоной». Договор получился крайне невыгодным для игрока и очень удачным для Родриго.

Дело в том, что юный тащер уже поставил несколько клубных рекордов в «Барсе» (самый молодой бомбардир и самый молодой дебютант ЛЧ) и хотел годовую зарплату в миллион евро – на уровне другого воспитанника и ровесника Илайша Морибы, который еще не светился во взрослом футболе. Но Родриго умудрился так договориться с Бартомеу, что Фати получил оклад в 300 тысяч, зато сам горе-агент цапнул комиссионные в 700 тысяч евро. Летом 2020-го Фати ушел от Родриго к Жорже Мендешу.

Самая огненная история с Родриго случилась в начале 2010-х. Брат Лионеля по неизвестной причине атаковал велосипедиста на заправке в центре Барселоны. Он угрожал оружием. Когда в дело вмешались копы, оказалось, что пистолет был игрушечный. Потерпевший не стал подавать в суд.

Брат Матиас

Еще один брат Месси – полный антипод Лионеля. Первый привод в полицию братец получил уже в девять лет: мелкий Матиас ограбил кого-то вместе со своей бандой. В 26 он попался на незаконном хранении оружия. Хотя попался – не то слово: парень внаглую шел по центральной улице с ружбайкой наперевес. В 2008-м его впервые судили и оштрафовали за ношение револьвера без документов.

Для полиции Аргентины Матиас – знакомый персонаж. В 2015-м бро Лео даже обыскивали из-за якобы связи с наркокартелем, но снова нашли оружие без лицензии. За регулярные рецидивы Матиасу должны были впаять реальный срок, но что-то уберегло брата мировой звезды футбола и любимца Аргентины от заслуженного наказания – он отделался штрафом и уборкой собачьих какашек в парке. Минимальное наказание догнало героя лишь в 2018-м: Матиас напал на водителя, в которого сам врезался сзади, избил дядьку и угрожал пистолетом – суд дал 2,5 года. Условно.

Самый успешный период Матиаса – конец 2017-го. За ноябрь герой наворотил сразу два дела: разбил гоночную машину о грузовик, а в конце месяца устроил шоу на пристани. Рано утром 30 ноября члены частного рыболовного клуба увидели странного мужчину. Мокрый и грязный он причалил к их пристани на лодке, сплошь измазанной кровью. Когда приехали копы и скорая, Матиас объяснил, что немного ударился.

Матиас входит в круг бандитского синдиката Los Monos. В 2010-м аргентинские газеты печатали фотку брата Лео в окружении всех первых лиц группировки. Через несколько лет большая часть героев изображения села или скрылась от полиции. Например, Сезар Тревес попал в тюрьму в 2012-м: убил человека и готовил наркотики из ацетона и химикатов-прекурсоров. Даниэл Васкес теперь видит клетчатое небо за транспортировку этих веществ в Мексику, а главарь Los Monos Рамон Мачука разыскивается за убийства.

В свободное от безобразий время Матиас раздражает фанатов «Реала» в твиттере и рулит собственной тренажеркой. А еще помогает маме в том самом фонде Leo Messi, через который, возможно, отмывали деньги. Матиас женат и воспитывает сына.

Мама и сестра

Мама Лионеля – Селия Мария Куччиттини – работала уборщицей на том же заводе, на котором Хорхе делал колючую проволоку. Когда Лео с отцом перебрался в Барселону, женщина некоторое время провела с ними, а затем вернулась обратно в родной Росарио, где живет до сих пор. Селия работает в благотворительном фонде сына, сидит с внуками и не пропускает ни одного матча «Барселоны».

Мария Соль – сестра Лео. Она возглавляет связи семьи Месси с общественностью и очень активно ведет соцсети, откуда медиа черпают актуальную информацию о положении дел в семье. Женщина тоже живет в Росарио и близко дружит с дочерью Марадоны Далмой.

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