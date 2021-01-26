«Барселона» официально подтвердила перенос выборов нового президента клуба на весну. Мероприятие должно было состояться 24 января, однако коронавирусные ограничения в регионе помешали его проведению зимой.

В результате нового главу каталонского клуба выберут 7 марта, сообщает официальный сайт «сине-гранатовых». Члены общества «Барсы» смогут также проголосовать по почте – об этом решении они должны уведомить клуб в период с 29 января по 9 февраля, соответствующая форма будет выложена на сайте «Барселоны».