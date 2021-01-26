«Барселона» официально подтвердила перенос выборов нового президента клуба на весну. Мероприятие должно было состояться 24 января, однако коронавирусные ограничения в регионе помешали его проведению зимой.
В результате нового главу каталонского клуба выберут 7 марта, сообщает официальный сайт «сине-гранатовых». Члены общества «Барсы» смогут также проголосовать по почте – об этом решении они должны уведомить клуб в период с 29 января по 9 февраля, соответствующая форма будет выложена на сайте «Барселоны».
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Правом голоса обладают 110 тысячи 290 человек – 3% выборщиков живут за пределами Испании.
- Президентский пост стал вакантным после отставки Жозепа Бартомеу в октябре.
- На пост претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Антони Фрейша.
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