Бывший футболист «Реала» Антонио Кассано рассказал, из-за чего он сильно прибавил в весе во время игры в Мадриде. По словам итальянца, он слишком сильно злоупотреблял поеданием нутеллы.

«В «Реале» я с огромным трудом сбросил около 12 кг, но после прибытия Каннаваро снова набрал вес. Компания Nutella была одним из спонсоров клуба, каждый месяц они давали нам 5 кг продукции. Когда команду тренировал Капелло, я забил два мяча в двух играх и почувствовал себя королем мира. Он заменил меня в первом тайме против «Лиона», и я поругался с ним. Дон Фабио вывел меня из состава, и за семь месяцев я набрал 14 кг. Я уплетал нутеллу прямо из банки. Ложкой», – рассказал 38-летний Кассано Кристиану Виери на канале бывшего одноклубника в Twitch.

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  • В «Реале» Кассано провел два сезона. Всего он отыграл 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 передачи.
  • Карьеру нападающий завершил в 2018 году в «Вероне».

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