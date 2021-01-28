«В «Реале» я с огромным трудом сбросил около 12 кг, но после прибытия Каннаваро снова набрал вес. Компания Nutella была одним из спонсоров клуба, каждый месяц они давали нам 5 кг продукции. Когда команду тренировал Капелло, я забил два мяча в двух играх и почувствовал себя королем мира. Он заменил меня в первом тайме против «Лиона», и я поругался с ним. Дон Фабио вывел меня из состава, и за семь месяцев я набрал 14 кг. Я уплетал нутеллу прямо из банки. Ложкой», – рассказал 38-летний Кассано Кристиану Виери на канале бывшего одноклубника в Twitch.