Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все же вошел в команду года FIFA 21 от EA Sports.

23 января Лео не оказалось в списке 11 лучших, но было объявлено, что 12-го игрока выберут отдельно дополнительным голосованием. Нетрудно догадаться, что проголосовали именно за Месси.

Чемпионат Франции Ди Мария: «Жена сказала: если придет Месси, останешься поваром» 31 МИНУТУ НАЗАД

Ранее в команду вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовский, Джошуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Мануэль Нойер (все – «Бавария»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»).

Символическая сборная определялась голосованием болельщиков из 185 стран мира, всего выбор сделали около 10 млн человек.

Год назад в команде года не оказалось Криштиану Роналду.

Трансферы Месси и его семья учат французский. Кажется, есть связь с «ПСЖ» 26/01/2021 В 19:14