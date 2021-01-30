Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все же вошел в команду года FIFA 21 от EA Sports.

23 января Лео не оказалось в списке 11 лучших, но было объявлено, что 12-го игрока выберут отдельно дополнительным голосованием. Нетрудно догадаться, что проголосовали именно за Месси.

Чемпионат Франции
Ди Мария: «Жена сказала: если придет Месси, останешься поваром»
31 МИНУТУ НАЗАД

Ранее в команду вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовский, Джошуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Мануэль Нойер (все – «Бавария»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»).

  • Символическая сборная определялась голосованием болельщиков из 185 стран мира, всего выбор сделали около 10 млн человек.
  • Год назад в команде года не оказалось Криштиану Роналду.

14-летний геймер выиграл 300 матчей подряд в FIFA Weekend League и установил мировой рекорд

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Трансферы
Месси и его семья учат французский. Кажется, есть связь с «ПСЖ»
26/01/2021 В 19:14
Чемпионат Испании
Наркомафия, черный нал и разбой. Чем занимается родня Месси
22/01/2021 В 09:53